Video Dünya Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi | Video
Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi | Video

Meksika’da öğrenciler araçları ateşe verdi | Video

01.11.2022 | 00:20

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Meksika’da otobüs yaktıkları için tutuklanan 3 öğrencinin serbest bırakılmasını talep eden arkadaşları, düzenledikleri gösteride 10 aracı ateşe verdi.

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