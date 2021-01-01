Meksika'da okyanusu alevler kapladı! Su altı boru hattında patlama | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:07
Meksika'da okyanusu alevler kapladı! Su altı boru hattında patlama | Video 01.01.2021 | 16:42
00:48
ABD'de Armed Forces Bowl maçında takımlar arasında kavga çıktı | Video 01.01.2021 | 14:33
00:51
ABD’de aşı kuyruğu | Video 01.01.2021 | 13:46
00:51
01:29
02:28
Tayvan 2021'e merhaba dedi. Muhteşem görüntüler | Video 01.01.2021 | 08:18
02:15
Kuzey Kore’de 2021 coşkusu | Video 01.01.2021 | 08:18
02:05
Koronavirüsün çıktığı Vuhan'da maskeli kutlama | Video 01.01.2021 | 08:15
02:21
SON DAKİKA! Avustralya 2021'e böyle 'Merhaba' dedi | Video 31.12.2020 | 16:05
02:57
SON DAKİKA! Yeni Zelanda 2021'e böyle 'Merhaba' dedi | Video 31.12.2020 | 14:05
00:52
ABD’de kanalda mahsur kalan 2 kişi için kurtarma operasyonu | Video 31.12.2020 | 08:31
01:51
Yemen’de Aden havalimanında patlama : 4 ölü | Video 30.12.2020 | 15:14
00:19
Hırvat Belediye Başkanı canlı yayında artçı depreme yakalandı | Video 30.12.2020 | 15:14
00:55
02:54
00:11
Japonya 5.1 şiddetinde depremle sarsıldı. O anlar kamerada | Video 30.12.2020 | 09:38
00:11
Fransa’da deniz köpüğü sahile vurdu | Video 30.12.2020 | 08:20
00:31
01:16
Meksika'nın Tabasco eyaletindeki Dos Bocas limanı açıklarında su altı boru hattında patlama meydana geldi
Meksika'nın Tabasco eyaletinde Dos Bocas limanı açıklarında su altı boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada, denizin ortasını alevler kapladı. Bölgeye acil durum ekipleri gönderildi. Olaya üç kurtarma ekibine bağlı gemiler müdahale etti. Yerel medya, patlama sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığını ifade ederken, olayda yaralananın olmadığı aktarıldı. Yetkililer, su altı boru hattındaki patlamanın nedenini araştırıyor.