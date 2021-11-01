Meksika'da Ölüler Günü kutlamaları | Video

Eski bir Meksika geleneği olan Ölüler Günü, başkent Mexico City başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde yapılan geçit törenleri ile kutlandı.

Ülke çapında yoğun katılım ile kutlanan Ölüler Günü (Da de Muertos) başta başkent Mexico City olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerinde geçit törenleri düzenlenerek kutlandı. Geçen yıl korona virüs salgını sebebiyle hükümet tarafından iptal edilen törenler, bu yıl başta korona virüs salgınında hayatını kaybedenleri anmak amacıyla önlemler dahilinde gerçekleşti. Mexico City'de müzik, dans ve çeşitli kostümler ile yapılan ve renkli görüntülere sahne olan geçit törenine, yaklaşık 300 bin kişinin katıldığı belirtilirken 8,7 kilometrelik güzergaha yayılan töreni yaklaşık 1 milyon kişi izledi.

Meksika geleneği olan Ölüler Günü, ölülerin hatırlanması amacıyla her yıl 1-2 Kasım tarihlerinde kutlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde her şehirde geçit törenleri yapılırken kurukafa makyajı, kadife çiçekler, müzik ve dans etkinliğin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Sokaklarda çeşitli etkinliklerle kutlanan Ölüler Günü için evlerde ve mezarlıklarda da etkinlikler düzenleniyor.