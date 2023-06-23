Video Dünya Meksika’da orman yangını: 10 ev tahliye edildi | Video
Meksika’da orman yangını: 10 ev tahliye edildi | Video

Meksika’da orman yangını: 10 ev tahliye edildi | Video

23.06.2023 | 08:39

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde çıkan orman yangınında 10 ev tahliye edilirken, ülkede orman yangınları nedeniyle 39 bin 930 hektarlık alan kül oldu.

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Meksika'nın Hidalgo eyaletinin Nicholas Flores kasabası yakınlarında 18 Haziran günü başlayan orman yangınları devam ediyor. Yetkililer alevlerin yaşam alanını tehdit etmesi nedeniyle bölgedeki 10 evin tahliye edildiğini açıklarken yangına müdahale etmesi için 486 itfaiye personelinin görevlendirildi. Ülkedeki sıcak iklim koşulları ve coğrafi zorlukların yangına müdahaleyi zorlaştırdığı belirtilirken yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.

Ülkenin Veracruz eyaletindeki Perote kentinde çıkan orman yangınında ise 150 hektarlık alan kül oldu. Veracruz Eyaleti Sivil Koruma Koordinasyonu şu anda eyalet genelinde aktif 11 orman yangına müdahale edildiğini açıkladı.

Meksika Ulusal Orman Komisyonu (CONAFOR) tarafından bugün yayınlanan raporda ülkede aktif 86 orman yangını bulunduğu ve alevlerle mücadelede 3 bin 99 personel ile 6 adet yangın söndürme helikopterinin görev aldığı ifade edilirken, bu yangınlarda toplam 39 bin 930 hektarlık yeşil alanın da zarar gördüğü belirtildi.

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