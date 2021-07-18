Video Dünya Meksika'da otomobil fabrikasında patlama | Video

Meksika'da otomobil fabrikasında patlama | Video

Meksika'da otomobil fabrikasında patlama | Video
18.07.2021 | 10:38

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Meksika'nın Chihuahua eyaletinin Ciudad Juarez kentinde bulunan bir otomobil fabrikasında patlama meydana geldi. Independencia Caddesi'ndeki fabrikada gerçekleşen patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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