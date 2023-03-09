Meksika’da sanayi bölgesinde yangın: 3 bin kişi tahliye edildi | Video
Meksika’nın başkenti Mexico City’de sanayi bölgesinde çıkan yangın nedeniyle 3 bin kişi tahliye edildi.
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