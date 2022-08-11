Video Dünya Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video
Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video

Meksika’da selde mahsur kalan kadın ve çocuk kurtarıldı | Video

11.08.2022 | 08:57

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Meksika’nın Sonora eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen selde, araçları içerisinde mahsur kalan 1 kadın ve çocuk çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

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Meksika'nın kuzeybatısında yer alan Sonora eyaletinin birçok şehrinde görülen fırtına, dolu ve şiddetli yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Sel suları cadde ve sokakları kaplayarak trafikteki araçların sürüklenmesine neden olurken, akıntıda araçları içerisinde mahsur kalan 1 kadın ve çocuk çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaşanan sel felaketi nedeniyle Sonora eyaletinde yer alan Cajeme, Guaymas, Empalme, Navojoa, Nogales şehirleri ile eyaletin başkenti Hermosillo'da acil durum ilan edildi. Meksika ordusu personelinin bölgeye gelerek vatandaşlara destek olduğu ve riskli bölgelerdekilerin tahliyesi için çalıştığı bildirildi.

Yetkililer, bölgede kaydedilen sel ve toprak kaymaları sonucu çok fazla maddi hasarın meydana geldiğini ancak afet bölgesinde henüz hasar tespit çalışmalarına başlanmadığını belirtti. Nogales şehrinde su kanalına düştükten sonra kaybolan 1 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bölgede 100'den fazla ağaç, reklam panosu ve elektrik direğinin devrildiği belirtilirken bazı yerleşim yerlerinde ise elektrik kesintileri yaşandı.

Meteoroloji raporuna göre bölgedeki yağışların cuma gününe kadar devam edeceği açıklanırken, vatandaşlara yaşanılabilecek yeni felaketlere karşı dikkatli olunma çağrısı yapıldı.

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