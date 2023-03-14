Meksika’da şiddetli rüzgar 66 ağacı devirdi: 5 yaralı | Video 14.03.2023 | 08:38 Meksika’nın başkenti Mexico City’de etkili olan şiddetli rüzgarın 66 ağacı devirmesi sonucu 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika'nın başkenti Mexico City'de etkili olan şiddetli rüzgar sonucu şehrin çeşitli bölgelerinde 66 ağaç devrildi. Yetkililer, devrilen ağaçlar nedeniyle 5 kişinin yaralandığını belirterek, çok sayıda araç, ev ve iş yerinde hasar meydana geldiğini aktardı. Devrilen ağaçlar bazı yolları trafiğe kapatırken, elektrik hatlarına da zarar verdi. Ağaçlar çoğunlukla şehrin batısında yer alan Alvaro Obregon'da devrilirken, şehirde 18 metrelik bir ağacın motosikletin üzerine devrildiği açıklandı.

Yetkililer şiddetli rüzgar nedeniyle Mexico City'de sarı alarm verirken, itfaiye ve sivil savunma ekipleri mağdur olan vatandaşlara yardım etmek ve devrilen ağaçları kaldırmak için şehrin birçok noktasında çalışma başlattı.

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), başkenti etkisi altına alan şiddetli rüzgarın bölgede etkili olan nemli hava ile kuzeyden gelen soğuk hava cephesinin karşılaşması sonucu meydana geldiğini ifade etti.