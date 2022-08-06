Meksika’da silahlı kişiler tır çaldı! Olay anı kamerada | Video

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Meksika’da silahlı kişiler, trafikte yolunu kestikleri tırı çaldı. Olayın görüntüleri tırın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çalınan tırı terk edilmiş halde buldu. Hırsızlar henüz yakalanamazken, güvenlik güçleri soygunda kullanılan araçlara ait bilgilerin ellerinde olduğunu ve suçluları aramaya devam edildiğini açıkladı.
Otoyolda araç hırsızlığı vakalarının sıkça yaşandığı Meksika'da yapılan bir ankete göre, otoyollar Meksikalılar tarafından en tehlikeli yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Ankete katılanların yüzde 60'ı otoyolda kendilerini güvende hissetmediklerini ifade etti.