Video Dünya Meksika’da silahlı kişiler tır çaldı! Olay anı kamerada | Video
Meksika’da silahlı kişiler tır çaldı! Olay anı kamerada | Video

Meksika’da silahlı kişiler tır çaldı! Olay anı kamerada | Video

06.08.2022 | 22:13

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Meksika’da silahlı kişiler, trafikte yolunu kestikleri tırı çaldı. Olayın görüntüleri tırın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Meksika'nın Queretaro eyaletinin Chichimequillas kabası yakınlarındaki bir otoyolda silahlı kişiler, 2 araçla bir tırın yolunu keserek tırı çaldı. Tırın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, soygun sırasında tır şoförü ve yanındaki yolcunun korkuya kapılarak ellerini havaya kaldırdıkları görüldü. Tırdakiler silahlı adamların talimatıyla zorluk çıkarmadan araçtan indikten sonra suçlulardan 2'si tıra bindi ve olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çalınan tırı terk edilmiş halde buldu. Hırsızlar henüz yakalanamazken, güvenlik güçleri soygunda kullanılan araçlara ait bilgilerin ellerinde olduğunu ve suçluları aramaya devam edildiğini açıkladı.

Otoyolda araç hırsızlığı vakalarının sıkça yaşandığı Meksika'da yapılan bir ankete göre, otoyollar Meksikalılar tarafından en tehlikeli yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Ankete katılanların yüzde 60'ı otoyolda kendilerini güvende hissetmediklerini ifade etti.

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