Video Dünya Meksika’da taşan nehir araçları denize sürükledi: 1 ölü | Video
Meksika’da taşan nehir araçları denize sürükledi: 1 ölü | Video

Meksika’da taşan nehir araçları denize sürükledi: 1 ölü | Video

19.09.2022 | 09:11

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Meksika’da aşırı yağışlar nedeniyle taşan nehrin 12 aracı denize sürüklemesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, araçlar kuma gömüldü.

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Meksika'nın Nayarit eyaleti kıyılarındaki Sayuleta kasabasında aşırı yağışlar sonucu taşan nehir nedeniyle akıntıya kapılan en az 12 araç denize sürüklendi. Acil yardım hattına gelen ihbar üzerine bölgeye eyalet polisi, itfaiye ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sırasında içerisinde 6 kişinin bulunduğu araç çevredekilerin de yardımıyla güçlükle kurtarılırken, sürüklenen başka bir araçta bulunan 1 kişinin saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, denize sürüklenen araçların çoğunun park halinde olduğunu ve içerisinde kimsenin bulunmadığını belirterek, büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğüne dikkat çekti.

Çevredekiler tarafından çekilen görüntülerde ise çok sayıda aracın neredeyse tamamının kuma gömüldüğü görüldü.

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