Video Dünya Meksika’da yerlilerin belediye başkanını kaçırma anı kamerada
Meksika’da yerlilerin belediye başkanını kaçırma anı kamerada

Meksika’da yerlilerin belediye başkanını kaçırma anı kamerada

02.10.2021 | 09:09

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Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Altamirano kasabasında yerli topluluklardan bir grup, Belediye Başkanı Roberto Pinto Kanter'i verdiği vaatleri yerine getirmediği ve muhalifleri silahla tehdit ettiği gerekçesi ile kaçırdı.

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Meksika'nın Chiapas eyaletinde yer alan Altamirano kasabasında yaşayan ve yerli Tzeltal ve Tojolabal kabilelerine mensup olan yaklaşık 300 kişi, Belediye Başkanı Roberto Pinto Kanter'in evini bastı. Yerliler, Kanter'i verdiği vaatleri yerine getirmediği ve muhalifleri silahla tehdit ettiği gerekçesi ile kaçırdı. Evdeki eşyaları sokağa atarak yakan grubun, 2 belediye meclis üyesini daha kaçırdığı belirtilirken, Belediye Başkanı Kanter ve meclis üyelerinin nerede tutuldukları bilinmiyor.


Kanter'in görev süresi bugün sona ererken, başkanlık koltuğunu geçtiğimiz 6 Haziran'da yapılan seçimleri kazanan eşi Gabriela Roque Tipacamu'ya devretmesi bekleniyordu. Kasaba halkı ise, olayların çıkış nedeni olarak daha önce üç dönem belediye başkanlığı yapan Kanter'in eşini kullanarak otoritesini devam ettirmek istemesi olarak görüyor.


Öte yandan geçtiğimiz 15 Eylül'de bağımsızlık günü kutlamaları sırasında halktan bir grup, Kanter'i protesto etmiş, taş atarak belediye binasının camlarını kırmıştı.

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