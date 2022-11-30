Meksika’daki yangında 2 otel ve 1 restoran kül oldu | Video

Meksika’nın Holbox Adası’nda çıkan yangında 2 otel ve 1 restoran küle dönerken, 1 kişi de yaralandı.

Meksika'nın turizm merkezi olan Holbox Adası'nda LPG tüpünün patlaması sonucu çıkan yangının kısa sürede büyümesi ile 2 otel ve 1 restoran küle döndü. Adada itfaiye teşkilatı olmadığı için yangına ilk müdahale vatandaşlar tarafından kovalar ve hortumlarla yapılırken, Cancun ve Playa del Carmen şehirlerinden adaya itfaiye ekipleri sevk edildi.

Quintana Roo Eyalet Valisi Mara Lezama Espinoza yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını belirterek, yangında 1 kişinin yaralandığını ifade etti. Espinoza ayrıca, yangının ardından Holbox Adası halkının ve turistlerin güvenliği için adaya bir itfaiye istasyonu kurma sözü verdi.