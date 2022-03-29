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OTOMATİK OYNAT
03:21
Meksika’nın Cancun havaalanında silahlı saldırı paniği | Video 29.03.2022 | 08:47
02:45
Meksika’da küçük uçak süpermarketin üzerine düştü: 3 ölü, 5 yaralı | Video 29.03.2022 | 08:35
01:42
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Tayland’da petrol tankeri patladı! Ölü ve yaralılar var | Video 28.03.2022 | 16:14
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Tayland’da petrol tankeri patladı: 1 ölü | Video 28.03.2022 | 16:03
02:47
Lavrov: “Müzakerelerde çözüme dayalı bir sonuca ihtiyacımız var” | Video 28.03.2022 | 15:30
02:11
Rus saldırısı sonrası Jitomir’de yıkım görüntülendi | Video 28.03.2022 | 15:17
05:32
Lviv'de cephede ölen askerler için tören düzenlendi | Video 28.03.2022 | 15:17
01:36
Rusya Savunma Bakanlığı: “Ukrayna’ya ait 36 askeri tesis vuruldu” | Video 28.03.2022 | 12:38
01:23
Meksika'da Kadınlar Adası’nda yangın çıktı | Video 28.03.2022 | 12:27
03:37
Nijerya’da akaryakıt tankeri patladı: 6 ölü | Video 28.03.2022 | 11:36
01:24
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Zelenskiy'den açıklama: "Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" | Video 28.03.2022 | 09:16
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Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayınladı | Video 28.03.2022 | 09:12
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Bağdat’ta Barzani liderliğindeki KDP binası ateşe verildi | Video 28.03.2022 | 09:03
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Odessa’da halk Rus bombardımanı tehlikesine rağmen spor yaptı | Video 28.03.2022 | 09:03
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Lviv'de halk Rusya'nın saldırıları sonrası kiliseleri doldurdu | Video 27.03.2022 | 15:24
Meksika’nın güneyindeki Quintana Roo eyaletinde yer alan ünlü tatil kenti Cancun’daki Uluslararası Havalimanı'nda silahlı saldırı yapıldığı iddiası kaosa neden oldu.