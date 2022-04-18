Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'de: "Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor" | Video

İşgal altındaki Kudüs'te tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistinlilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden polisler, Mescid-i Aksa'nın kapılarını Filistinlilerin girişine kapattı. Bölgedeki son durumu Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri, A Haber canlı yayınında anlattı. Sabri, "İsrail saldırılarında 400'den fazla Filistinli yaralandı." dedi.