Video Dünya Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'de: "Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor" | Video
Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'de:

Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri A Haber'de: "Özellikle gençlerimiz hedef alınıyor" | Video

18.04.2022 | 16:42

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İşgal altındaki Kudüs'te tansiyon giderek yükseliyor. Son olarak İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Filistinlilere cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden polisler, Mescid-i Aksa'nın kapılarını Filistinlilerin girişine kapattı. Bölgedeki son durumu Mescid-i Aksa İmamı İkrime Sabri, A Haber canlı yayınında anlattı. Sabri, "İsrail saldırılarında 400'den fazla Filistinli yaralandı." dedi.

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