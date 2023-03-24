Mescid-i Aksa'da 100 bin kişi cuma namazı kıldı | Video
Kudüs'te yaklaşık 100 bin kişi Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı.
İsrail, Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinlilere karşı yoğun güvenlik önlemleri uyguladı. Batı Şeria'da çıkışlardaki kontrolleri arttırıp bariyerler kuran İsrail güçleri, Kudüs'e gitmek isteyen Filistinlileri tek tek aradı. Bazı Filistinlilerin geçişi ise İsrail güvenlik güçleri tarafından engellendi.
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