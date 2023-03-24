Mescid-i Aksa'da 100 bin kişi cuma namazı kıldı | Video 24.03.2023 | 15:28 Kudüs'te yaklaşık 100 bin kişi Ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa’da kıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Filistin'de Ramazan ayının gelişiyle birlikte ilk cuma namazını kılmak isteyen Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 100 bin kişinin İsrail'in sıkı önlemleri altında cuma namazını kıldığı belirtildi.İsrail, Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen Filistinlilere karşı yoğun güvenlik önlemleri uyguladı. Batı Şeria'da çıkışlardaki kontrolleri arttırıp bariyerler kuran İsrail güçleri, Kudüs'e gitmek isteyen Filistinlileri tek tek aradı. Bazı Filistinlilerin geçişi ise İsrail güvenlik güçleri tarafından engellendi.