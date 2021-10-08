Mescid-i Aksa'da 50 bin kişi cuma namazı kıldı | Video

İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da 50 bin kişi cuma namazı kıldı.

İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılındı. Sabah erken saatlerden itibaren Kudüs'ün çeşitli bölgelerinden 50 bin Filistinli, 1948'de işgal edilen topraklardan ve Batı Şeria'dan cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Mescid-i Aksa'nın içinde ve dışında toplanan Filistinliler, cuma namazını eda etti. Cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa'nın avlularında bir araya gelen Filistinliler, İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet etmelerine onay vermesini protesto etti. Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu vurgulayarak, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Öte yandan İsrail güçleri, Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya akın eden binlerce Filistinlinin girmesini engellerken, 6 otobüsü de durdurdu.