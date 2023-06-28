Mescid-i Aksa’da toplanan 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da bugün bayram coşkusu yaşandı. Kurban Bayramı namazı için erken saatlerde Mescid-i Aksa’da toplanan 100 bin Müslüman namazlarını kıldıktan sonra bayramlaştı. Kudüs’te bulunan Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya girebilseler de İsrail Polisi Batı Şeria’dan Kudüs’e geçişleri engelliyor.