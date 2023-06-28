Video Dünya Mescid-i Aksa’da toplanan 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video
Mescid-i Aksa’da toplanan 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video

Mescid-i Aksa’da toplanan 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video

28.06.2023 | 12:42

Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da bugün bayram coşkusu yaşandı. Kurban Bayramı namazı için erken saatlerde Mescid-i Aksa’da toplanan 100 bin Müslüman namazlarını kıldıktan sonra bayramlaştı. Kudüs’te bulunan Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya girebilseler de İsrail Polisi Batı Şeria’dan Kudüs’e geçişleri engelliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mescid-i Aksa’da toplanan 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video 02:12
Mescid-i Aksa’da toplanan 100 bin Müslüman bayram namazı kıldı | Video 28.06.2023 | 12:42
Türkiye’den Çekya’ya insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi | Video 00:40
Türkiye’den Çekya’ya insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi | Video 27.06.2023 | 16:40
Beyrut’ta jeneratör patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 03:11
Beyrut'ta jeneratör patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 27.06.2023 | 16:39
Şili’de sellerde bin 421 ev yıkıldı | Video 05:26
Şili'de sellerde bin 421 ev yıkıldı | Video 27.06.2023 | 13:55
Putin orduya seslendi: İç savaşı fiilen durdurduk | Video 00:55
Putin orduya seslendi: "İç savaşı fiilen durdurduk" | Video 27.06.2023 | 14:29
Biden’dan ilginç şaka: Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım | Video 00:27
Biden’dan ilginç şaka: "Birçok devlet sırrını ve paylaştığımız önemli şeyleri sattım" | Video 27.06.2023 | 12:16
İtalya’da Kolezyum’a isim kazıyan turist aranıyor | Video 00:11
İtalya’da Kolezyum'a isim kazıyan turist aranıyor | Video 27.06.2023 | 12:16
Rus uçakları, ülke sınırına yaklaşan İngiliz uçaklarını engelledi | Video 00:13
Rus uçakları, ülke sınırına yaklaşan İngiliz uçaklarını engelledi | Video 27.06.2023 | 10:47
Putin: Wagner askerleri ya kontrat imzalayacaklar ya da Belarus’a gidecekler | Video 06:05
Putin: "Wagner askerleri ya kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler" | Video 27.06.2023 | 08:39
Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp | Video 00:23
Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp | Video 27.06.2023 | 08:38
Pakistan’da şiddetli yağış: 13 ölü | Video 02:36
Pakistan’da şiddetli yağış: 13 ölü | Video 26.06.2023 | 14:39
ABD’de hortum evlerin çatılarını uçurdu, 1 kişi öldü! O anlar kamerada | Video 04:58
ABD’de hortum evlerin çatılarını uçurdu, 1 kişi öldü! O anlar kamerada | Video 26.06.2023 | 13:15
Azerbaycan’da Silahlı Kuvvetler Günü’nde coşkulu kutlama | Video 03:33
Azerbaycan’da Silahlı Kuvvetler Günü’nde coşkulu kutlama | Video 26.06.2023 | 13:21
ABD’de hortum evlerin çatılarını uçurdu, 1 kişi öldü | Video 04:58
ABD’de hortum evlerin çatılarını uçurdu, 1 kişi öldü | Video 26.06.2023 | 13:21
Borrell: Putin’in ortaya çıkardığı canavar şimdi onu ısırıyor | Video 02:46
Borrell: "Putin’in ortaya çıkardığı canavar şimdi onu ısırıyor" | Video 26.06.2023 | 12:53
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, isyan sonrası ilk kez görüldü | Video 00:47
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, isyan sonrası ilk kez görüldü | Video 26.06.2023 | 12:01
LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlar eşliğinde yürüdüler: Çocuklarınız için geliyoruz! | Video 00:18
LGBT terörü gerçek yüzünü gösterdi! İğrenç sloganlar eşliğinde yürüdüler: "Çocuklarınız için geliyoruz!" | Video 26.06.2023 | 08:53
Yunanistan’da seçimin galibi Miçotakis’in partisi oldu | Video 00:54
Yunanistan’da seçimin galibi Miçotakis’in partisi oldu | Video 26.06.2023 | 08:46
Pakistan’da otobüsler çarpıştı: 8 ölü | Video 01:37
Pakistan'da otobüsler çarpıştı: 8 ölü | Video 25.06.2023 | 16:29
Rusya, Ukrayna ordusuna ait cephaneliği böyle vurdu | Video 00:44
Rusya, Ukrayna ordusuna ait cephaneliği böyle vurdu | Video 25.06.2023 | 13:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA