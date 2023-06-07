Video Dünya Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü | Video
Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü | Video

Metro raylarına düşen görevli elektrik akımına kapılarak öldü | Video

07.06.2023 | 08:49

Meksika'nın başkenti Mexico City'de Oceania adlı metro istasyonunda iki görevli yürüdükleri sırada dengelerini kaybederek raylara düştü. Görevlilerden biri elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Meksika'nın başkenti Mexico City'de B hattı üzerinde bulunan Oceania adlı istasyonda dün iki metro çalışanı, raylarda yürüdükleri sırada dengelerini kaybederek rayların üzerine düştü. Çalışanlardan biri, rayların yanında yer alan elektrik hattına temas ederek akıma kapılırken, diğer çalışan ise şans eseri akıma kapılmadı.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, akıma kapılan çalışanın hayati belirtilerinin bulunmadığını ve elektrik çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.
Mexico City Metrosu yetkilileri olayla ilgili yaptıkları açıklamada, hayatını kaybeden istasyon amirinin görevi nedeniyle raylarda bulunduğunu ancak güvenlik önlemi olarak o sırada raylardaki elektrik akımının kesilmesi gerektiğini ifade etti.

Mexico City Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatarak, istasyonda incelemelerde bulundu. Olay anı ise istasyondaki güvenlik kameraları ve yolcular tarafından anbean kayıt altına alındı.

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