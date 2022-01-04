Video Dünya Metro turnikesindeki akılalmaz ölüm anı kamerada!
Metro turnikesindeki akılalmaz ölüm anı kamerada!

Metro turnikesindeki akılalmaz ölüm anı kamerada!

04.01.2022 | 17:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Metro turnikesindeki akılalmaz ölüm anı kamerada! 00:28
Metro turnikesindeki akılalmaz ölüm anı kamerada! 04.01.2022 | 17:16
ABD’de akılalmaz ölüm! Metro turnikesinden atlarken öldü | Video 00:22
ABD’de akılalmaz ölüm! Metro turnikesinden atlarken öldü | Video 04.01.2022 | 15:30
Korku evi! Evdeki hayaletler benimle konuştu | Video 00:39
Korku evi! "Evdeki hayaletler benimle konuştu" | Video 04.01.2022 | 15:10
Suriye’nin Kamışlı kenti havaalanına Esat’a ait Rus yapımı kargo uçağı indi | Video 00:17
Suriye'nin Kamışlı kenti havaalanına Esat'a ait Rus yapımı kargo uçağı indi | Video 04.01.2022 | 14:59
Rusya’nın en büyük özel petrol rafinerisinde yangın | Video 01:22
Rusya'nın en büyük özel petrol rafinerisinde yangın | Video 04.01.2022 | 14:33
Avrupa’nın ortasındaki Saraybosna, dünyanın kayak cazibe merkezi oldu | Video 07:03
Avrupa'nın ortasındaki Saraybosna, dünyanın kayak cazibe merkezi oldu | Video 04.01.2022 | 13:29
Kenya’da terör örgütü evleri kundaklayıp, sivillere ateş açtı: 6 ölü | Video 00:34
Kenya'da terör örgütü evleri kundaklayıp, sivillere ateş açtı: 6 ölü | Video 04.01.2022 | 13:25
ABD’de kriz giderek derinleşiyor! ’ABD’deki asgari ücretle ABD’nin hiçbir yerinde 2 odalı bir daire kiralamak mümkün değil’ 00:26
ABD’de kriz giderek derinleşiyor! 'ABD'deki asgari ücretle ABD’nin hiçbir yerinde 2 odalı bir daire kiralamak mümkün değil' 04.01.2022 | 13:03
Joe Biden şiddetli kar fırtınası nedeniyle uçakta mahsur kaldı | Video 02:28
Joe Biden şiddetli kar fırtınası nedeniyle uçakta mahsur kaldı | Video 04.01.2022 | 09:09
İsrail’de askeri helikopter düştü | Video 00:26
İsrail'de askeri helikopter düştü | Video 04.01.2022 | 08:38
Çin’de 423 metre uzunluğundaki buz kaydırağına büyük ilgi | Video 01:06
Çin’de 423 metre uzunluğundaki buz kaydırağına büyük ilgi | Video 03.01.2022 | 15:52
Mısır’daki dolu yağışı can aldı: 3 ölü | Video 01:08
Mısır'daki dolu yağışı can aldı: 3 ölü | Video 02.01.2022 | 16:04
Suudi Arabistan’da kar sevinci | Video 03:02
Suudi Arabistan’da kar sevinci | Video 02.01.2022 | 16:14
SON DAKİKA! Çin’de 5.5 büyüklüğünde deprem | Video 01:06
SON DAKİKA! Çin'de 5.5 büyüklüğünde deprem | Video 02.01.2022 | 13:48
ABD’deki yangında 991 ev yandı, 3 kişi kayıp | Video 01:16
ABD'deki yangında 991 ev yandı, 3 kişi kayıp | Video 02.01.2022 | 13:02
Rusya’da korkunç kaza: 5 ölü, 21 yaralı | Video 00:14
Rusya’da korkunç kaza: 5 ölü, 21 yaralı | Video 02.01.2022 | 12:31
İsrail’den Gazze Şeridi’ne hava saldırısı | Video 00:33
İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı | Video 02.01.2022 | 08:45
ABD’de teleferik arızası: 20 kişi mahsur kaldı | Video 02:46
ABD'de teleferik arızası: 20 kişi mahsur kaldı | Video 02.01.2022 | 08:40
Keşmir’deki Mata Vaishno Devi tapınağında izdiham: 12 ölü 00:51
Keşmir'deki Mata Vaishno Devi tapınağında izdiham: 12 ölü 01.01.2022 | 10:32
Avustralya 2022’ye girdi | Video 02:34
Avustralya 2022'ye girdi | Video 31.12.2021 | 16:08

ABD’de metroya ücretsiz binmek isteyen bir kişi, turnikenin üstünden atlamaya çalıştığı esnada düşerek hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin New York kentinde bir kişi, Pazar günü turnikeden atlayarak metroya ücretsiz binmek istediği sırada kafa üstü düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, metro turnikesinden atlamaya çalışan kişi defalarca başarısız atlama girişiminde bulundu. Son denemesinde ise turnikenin üzerinden geçmeye çalışan 28 yaşındaki şahıs, takla atarak kafa üstü yere çakılıyor.


Yaşanan kaza sonrası metroya gelen sağlık ekipleri, şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtirken, ölüm nedeninin ise boyun kırığı olabileceği üzerinde durdu.


Hayatını kaybeden kişinin ücretsiz olarak binmek istediği metronun bilet ücretinin ise 2.75 dolar olduğu öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA