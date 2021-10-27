Miçotakis'ten skandal Türkiye açıklaması "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de saldırgan bir tutumu var" | Video

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü. Miçotakis "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki bu saldırgan duruşun kendisini hiçbir yere götürmeyeceğini eninde sonunda anlayacak" dedi.