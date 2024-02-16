Video Dünya Mısır, Refah operasyonuna karşı Gazze sınırında “tampon bölge” oluşturuyor | Video
Mısır, Refah operasyonuna karşı Gazze sınırında “tampon bölge” oluşturuyor | Video

Mısır, Refah operasyonuna karşı Gazze sınırında “tampon bölge” oluşturuyor | Video

16.02.2024 | 14:56

Mısır yönetiminin, İsrail’in Refah’a kara operasyonu düzenlemesiyle Gazze Şeridi'nden yaşanabilecek kitlesel bir göçe karşı Sina’da tampon bölge oluşturmaya başladığı belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah kentine kara operasyonu gerçekleştirme planına yönelik endişeler devam ederken, Mısır yönetimi harekete geçti. Sina İnsan Hakları Vakfı (SFHR) tarafından yapılan açıklamada, Mısırlı yetkililerin Gazze Şeridi'nden kitlesel bir göç olması durumunda mültecileri kabul etmek amacıyla Sina'da 12 Şubat'ta 7 metre yükseklikte duvarlarla çevrili bir tampon bölge inşa etmeye başladığı belirtildi. Bölgenin 10 gün içinde hazır hale getirilmesinin hedeflendiği, çalışmaların Mısır Silahlı Kuvvetleri Mühendislik İdaresi gözetiminde ve yoğun güvenlik önlemleri altında yürütüldüğü kaydedildi. Bölgede yürütülen çalışmalardan görüntü de paylaşıldı.
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, acil durum planlarının bir parçası olarak Gazze Şeridi yakınlarında 100 binden fazla kişiyi barındırabilecek duvarlarla çevrili bir bölge oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. ABD'li yayın kuruluşu CNN International ise konuyla ilgili haberinde uydudan çekilen fotoğraflara yer vererek Mısır'ın Gazze sınırında duvarlarla çevrili yeni bir tampon bölge inşa ettiğini belirtti.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Rus muhalif lider Alexei Navalny hayatını kaybetti | Video 04:16
Rus muhalif lider Alexei Navalny hayatını kaybetti | Video 16.02.2024 | 14:56
Mısır, Refah operasyonuna karşı Gazze sınırında “tampon bölge” oluşturuyor | Video 03:41
Mısır, Refah operasyonuna karşı Gazze sınırında “tampon bölge” oluşturuyor | Video 16.02.2024 | 14:56
Hindistan’da boya üretim atölyesinde yangın: 11 ölü | Video 01:27
Hindistan'da boya üretim atölyesinde yangın: 11 ölü | Video 16.02.2024 | 10:39
İsrail, Maghazi Mülteci Kampını vurdu: 15 yaralı | Video 02:17
İsrail, Maghazi Mülteci Kampını vurdu: 15 yaralı | Video 16.02.2024 | 08:45
İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde bebek cesetlerine ulaşıldı | Video 00:23
İsrail’in zorla boşalttığı Al-Nasr Çocuk Hastanesi’nde bebek cesetlerine ulaşıldı | Video 16.02.2024 | 08:45
Ukrayna, Belgorod’u vurdu: 5 ölü, 18 yaralı | Video 01:01
Ukrayna, Belgorod'u vurdu: 5 ölü, 18 yaralı | Video 15.02.2024 | 16:13
Ayı kostümü giyen polis uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı | Video 02:05
Ayı kostümü giyen polis uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı | Video 15.02.2024 | 12:30
Intuitive Machines’in Ay’a iniş aracı Nova-C fırlatıldı | Video 00:26
Intuitive Machines’in Ay’a iniş aracı Nova-C fırlatıldı | Video 15.02.2024 | 10:25
ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 08:23
ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 15.02.2024 | 05:59
Kahire’deki İsrail-Hamas ateşkes ve esir takası görüşmeleri ikinci gününde | Video 00:38
Kahire’deki İsrail-Hamas ateşkes ve esir takası görüşmeleri ikinci gününde | Video 14.02.2024 | 16:23
Rusya, Ukrayna’nın doğusunu vurdu: 3 ölü, 13 yaralı | Video 01:46
Rusya, Ukrayna’nın doğusunu vurdu: 3 ölü, 13 yaralı | Video 14.02.2024 | 14:02
Filipinler’de kilisenin asma katı çöktü: 1 ölü, 52 yaralı | Video 01:22
Filipinler'de kilisenin asma katı çöktü: 1 ölü, 52 yaralı | Video 14.02.2024 | 12:03
New York’ta son 2 yılın en fazla kar yağışı | Video 03:00
New York’ta son 2 yılın en fazla kar yağışı | Video 14.02.2024 | 12:08
Filipinler’de kilisenin asma katı çöktü: 1 ölü, 52 yaralı | Video 01:22
Filipinler'de kilisenin asma katı çöktü: 1 ölü, 52 yaralı | Video 14.02.2024 | 12:08
İspanya’da LGBT lobisinin pedofili skandalı! Küçük çocukları cinsel obje kostümü giydirip dans ettirdiler | Video 00:29
İspanya’da LGBT lobisinin pedofili skandalı! Küçük çocukları cinsel obje kostümü giydirip dans ettirdiler | Video 14.02.2024 | 11:51
Yeni Delhi’de polis çiftçilerin kente girişini engellemek için beton bariyerler yerleştirdi | Video 06:00
Yeni Delhi’de polis çiftçilerin kente girişini engellemek için beton bariyerler yerleştirdi | Video 13.02.2024 | 13:35
Almanya Başbakanı Scholz: Rusya yüzünden barışımız tehdit altında | Video 04:05
Almanya Başbakanı Scholz: "Rusya yüzünden barışımız tehdit altında" | Video 13.02.2024 | 06:01
Gazze’de sivil ölümlerine dikkat çeken Biden’dan İsrail’e “Refah” uyarısı | Video 10:02
Gazze’de sivil ölümlerine dikkat çeken Biden’dan İsrail’e “Refah” uyarısı | Video 13.02.2024 | 06:01
İsrail’in Refah’taki saldırılarında can kaybı 67’ye yükseldi | Video 00:37
İsrail’in Refah’taki saldırılarında can kaybı 67’ye yükseldi | Video 12.02.2024 | 12:18
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor... Saldırıda yıkılan binalar böyle görüntülendi | Video 04:39
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor... Saldırıda yıkılan binalar böyle görüntülendi | Video 12.02.2024 | 11:47

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA