Mısır, Refah operasyonuna karşı Gazze sınırında “tampon bölge” oluşturuyor | Video
Mısır yönetiminin, İsrail’in Refah’a kara operasyonu düzenlemesiyle Gazze Şeridi'nden yaşanabilecek kitlesel bir göçe karşı Sina’da tampon bölge oluşturmaya başladığı belirtildi.
ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, acil durum planlarının bir parçası olarak Gazze Şeridi yakınlarında 100 binden fazla kişiyi barındırabilecek duvarlarla çevrili bir bölge oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı. ABD'li yayın kuruluşu CNN International ise konuyla ilgili haberinde uydudan çekilen fotoğraflara yer vererek Mısır'ın Gazze sınırında duvarlarla çevrili yeni bir tampon bölge inşa ettiğini belirtti.
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