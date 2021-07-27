Video Dünya Mısır’da 6 katlı bina çöktü: 2 ölü | Video

Mısır’da 6 katlı bina çöktü: 2 ölü | Video

Mısır’da 6 katlı bina çöktü: 2 ölü | Video
27.07.2021 | 15:17

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Mısır’da 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

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Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde bulunan Al-Warraq semtinde 6 katlı bir bina çöktü. Binanın çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, kurbanların çöken mülkün sahibi Rami Moussa ve eşi olduğu öğrenildi. Yerel kaynaklara göre, binanın diğer sakinleri gece saatlerinde binada hafif bir eğilme olduğunu hissettikleri anda dışarı çıktı. Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken, sivil savunma güçlerinin enkazda arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Mısır'da bina çökmeleri uzun zamandır süren bir sorun olurken, genellikle yetersiz bakım-onarım çalışmaları, bina yönetmeliklerinin ihlali, yasadışı genişletmeler veya inşaatların kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmemesinden kaynaklanıyor.

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