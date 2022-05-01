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Mısır’da alevlerin ortasında kalan çocuk balkondan atladı | Video 01.05.2022 | 15:44
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Ukraynalı komutandan Başkan Erdoğan’a çağrı: "Bizi kurtarın" | Video 01.05.2022 | 11:46
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’den Kiev’e sürpriz ziyaret | Video 01.05.2022 | 11:41
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Filipinler’de nehrin üzerindeki köprü çöktü: 4 ölü | Video 29.04.2022 | 16:31
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Çin'in Hunan eyaletinde bina çöktü | Video 29.04.2022 | 16:13
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İsrail güçlerinin saldırısında 42 kişi yaralandı | Video 29.04.2022 | 12:56
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SON DAKİKA: Kiev'e füze saldırısından yeni görüntüler kamerada | Video 29.04.2022 | 11:11
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Bombayla uçağa binmek istediler, havaalanı bir anda karıştı | Video 29.04.2022 | 10:07
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SON DAKİKA! Irak’ta AVM’de patlama | Video 28.04.2022 | 11:32
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Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu | Video 28.04.2022 | 10:55
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Fransa'da Macron'a domatesli saldırı | Video 27.04.2022 | 15:32
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ABD'de korkunç kaza! Yarış yapan araç okul otobüsüne çarptı | Video 27.04.2022 | 13:58
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İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 27.04.2022 | 13:30
Mısır’ın başkenti Kahire’de bir apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan çocuk balkondan atlayarak kurtuldu.