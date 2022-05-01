Mısır’da alevlerin ortasında kalan çocuk balkondan atladı | Video

Mısır’ın başkenti Kahire’de bir apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan çocuk balkondan atlayarak kurtuldu.

Kahire'deki Shubra bölgesinde bulunan bir apartmanda yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan bir çocuk ise kurtulmak için balkona çıktı. O anlarda çok sayıda kişi balkonun altında toplandı. Alt kattaki dairede bulunan kişiler de balkona çıkarak çocuğa yardım etmeye çalıştı. Balkon demirlerine tırmanan çocuk, aşağıya atlayarak alt balkonda bulunan kişiler tarafından kurtarıldı. Yerel kaynaklardan aktarılan bilgilere göre çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.