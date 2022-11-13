Mısır'da su kanalına düşen otobüste can kaybı 24'e yükseldi | Video

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Mısır’da bir yolcu otobüsünün su kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.
Mısır'ın Dekahliye ilinin kuzeyindeki Aga kasabasında bir yolcu otobüsü, Mansuriya kanalına düşmüş, ilk belirlemelere göre 19 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yeni açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirilirken, bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine 4 bin dolar tazminat ödeneceğini duyuruldu.
Mısır medyası, kazanın direksiyon arızası nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.