Video Dünya Mısır'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 14 ölü, 25 yaralı | Video
Mısır'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 14 ölü, 25 yaralı | Video

Mısır'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 14 ölü, 25 yaralı | Video

04.05.2023 | 10:53

Mısır’ın batısındaki Yeni Vadi bölgesinde bir yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

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Mısır'ın batısındaki Yeni Vadi bölgesindeki Assuit-Kharga otoyolunda bir yolcu otobüsü, kamyona çarptı. Olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölge Valisi Muhammed el-Zamlut'un yaptığı açıklamaya göre feci kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı. Yolcu otobüsünde 45 kişinin bulunduğu, varış noktasının başkent Kahire olduğu öğrenildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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