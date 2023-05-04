Mısır'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 14 ölü, 25 yaralı | Video
Mısır’ın batısındaki Yeni Vadi bölgesinde bir yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.
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