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OTOMATİK OYNAT
01:08
Mısır'daki dolu yağışı can aldı: 3 ölü | Video 02.01.2022 | 16:04
03:02
Suudi Arabistan’da kar sevinci | Video 02.01.2022 | 16:14
01:06
SON DAKİKA! Çin'de 5.5 büyüklüğünde deprem | Video 02.01.2022 | 13:48
01:16
ABD'deki yangında 991 ev yandı, 3 kişi kayıp | Video 02.01.2022 | 13:02
00:14
Rusya’da korkunç kaza: 5 ölü, 21 yaralı | Video 02.01.2022 | 12:31
00:33
İsrail'den Gazze Şeridi'ne hava saldırısı | Video 02.01.2022 | 08:45
02:46
ABD'de teleferik arızası: 20 kişi mahsur kaldı | Video 02.01.2022 | 08:40
00:51
Keşmir'deki Mata Vaishno Devi tapınağında izdiham: 12 ölü 01.01.2022 | 10:32
02:34
Avustralya 2022'ye girdi | Video 31.12.2021 | 16:08
03:10
Yeni Zelanda, 2022’ye havai fişek gösterileriyle girdi | Video 31.12.2021 | 16:03
06:48
Colorado'da şiddetli yangın: 6 yaralı | Video 31.12.2021 | 12:32
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Rusya'da feci olay! Sokak köpekleri Rus profesörü öldürdü | Video 31.12.2021 | 12:34
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Sudan'da askeri yönetim karşıtı protestoda ateş açıldı: 4 ölü 31.12.2021 | 08:51
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Lübnan'da mülteci kampında yangın | Video 31.12.2021 | 08:48
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ABD’de hayvanat bahçesinde çalışanın kolunu ısıran kaplan öldürüldü 30.12.2021 | 17:28
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Mekke'yi şiddetli yağış vurdu | Video 30.12.2021 | 08:53
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İngiltere Kraliyet Muhafızı önüne çıkan çocuğu ezdi geçti | Video 30.12.2021 | 08:52
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Rusya'ya giden gemideki otomobiller buz tuttu | Video 29.12.2021 | 16:59
Mısır'da dolu yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.