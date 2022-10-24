Moldova’da hükümet karşıtı protesto | Video

Moldova’nın başkenti Kişinev’de yaklaşık 7 bin gösterici, gaz fiyatlarındaki ve enflasyondaki ani artışı protesto ederek Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve hükümeti istifaya çağırdı.

Avrupa genelinde enerji fiyatlarındaki ani artışlar nedeniyle protestolar devam ediyor. Moldova'da yaklaşık 7 bin gösterici gaz fiyatlarındaki ve enflasyondaki ani fiyat artışını protesto etmek için başkent Kişinev'deki toplandı. Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve hükümeti istifaya çağırdı. Cumhurbaşkanlığı ve parlamentoya yürümek isteyen göstericilere ise polis müdahale etti.

Muhalefetin desteklediği protestolara Moldova Komünistleri de dahil olmak üzere üç parti katıldı. Sürgünde olan muhalif siyasetçi Ilan Shor İsrail'den video konferans ile bağlanarak protestoya destek verdi. Göstericileri erken seçim için baskı yapmaya çağıran Shor Moldova'nın Gazprom'dan gaz alma ve ödemeyle ilgili yaşadığı probleme gönderme yaparak, "Moldovagazla insanların hayatını kolaylaştıracak insanlar iktidara gelmeli" dedi.

Sandu ve hükümeti, büyük bir parlamento çoğunluğu tarafından desteklenmesine rağmen 2020'deki seçim zaferinden bu yana en ciddi siyasi zorlukla karşı karşıya kalıyor.