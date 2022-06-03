Video Dünya Moskova'da dev yangın | Video
Moskova'da dev yangın | Video

Moskova'da dev yangın | Video

03.06.2022 | 11:22

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

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