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OTOMATİK OYNAT
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Moskova'da dev yangın | Video 03.06.2022 | 11:22
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ABD'de cenaze töreninde silahlı saldırı paniği | Video 03.06.2022 | 11:22
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Zelenskiy: "Ukrayna topraklarının yüzde 20’si Rusya kontrolünde" | Video 03.06.2022 | 08:51
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Kraliçe II. Elizabeth'in “Platin Jübilesi” kutlamaları başladı | Video 02.06.2022 | 15:09
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Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs kilometrelerce yol aldı | Video 02.06.2022 | 08:57
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Suriye’deki Bab el-Hava Sınır Kapısı yakınında patlama | Video 02.06.2022 | 08:57
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Çin’de 6.1 büyüklüğünde deprem! | Video 01.06.2022 | 14:50
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ABD'de kimyasal tesiste yangın! Binlerce kişi elektriksiz kaldı | Video 01.06.2022 | 12:05
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İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü | Video 01.06.2022 | 10:19
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Meksika’yı vuran Agatha Kasırgası’nda 4 kişi öldü | Video 01.06.2022 | 08:50
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Dünyanın en uzun yolcu gemisi kaza yaptı! Yolcuların çığlıkları... | Video 31.05.2022 | 15:21
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Mariupol'den Rusya'ya ilk kargo gemisi yola çıktı | Video 31.05.2022 | 11:18
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AB, Rus petrolüne yönelik yaptırım konusunda uzlaştı | Video 31.05.2022 | 11:16
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu.