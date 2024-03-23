Video Dünya Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 60'ın üzerine çıktı
Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 60'ın üzerine çıktı

Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 60'ın üzerine çıktı

23.03.2024 | 08:31

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen terör saldırısında ölü sayısı 60'ı aşarken 100'den fazla yaralı da hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası içerisinde yer alan bir konser salonuna maskeli kişiler tarafından terör saldırısı düzenlendi. Makineli silahlarla çevreye ateş açan kişiler birçok sivili hedef alırken konser salonunda büyük panik yaşandı. Birçok kişi binadan kendi çabalarıyla kurtulurken bölgeye gönderiler kolluk kuvvetleri, ambulans ve itfaiye ekipleri kısa süre içinde çalışma başlattı. 100'den fazla kişi binadan tahliye edilirken ağır yaralılar ve olayda yaşamını yitirenlerin cesetleri binadan çıkarıldı. Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken 70'den fazla kişinin saldırı sırasında öldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, saldırı sırasında 5'i çocuk olmak üzere toplam 115 kişinin hastanelerde tedavi alında bulunduğunu belirtti.


Saldırıya tepkiler dinmiyor
Beyaz Saray, saldırı nedeniyle başsağlığı diledi ve ABD'nin acil durum hakkında önceden bilgisi olmadığını söyledi. Washington, olayın Kiev'in eylemleriyle ilgili olmadığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin terör saldırısına verdiği tepkinin soru işaretleri yarattığını kaydetti. Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Mihail Moraşko ise toplamda 115 kişinin yaralı olarak tedavi altına alındığını aktardı. Saldırı, başta Türkiye olmak üzere Mısır, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, İtalya, Sırbistan, Almanya, Lüksemburg, Katar, Küba, Filistin, Bolivya, İran, Suudi Arabistan, Fransa, Tacikistan, Meksika, Kolombiya, Avusturya, Suriye, Slovakya, Moldova, İsrail , Bahreyn, Yunanistan, Arjantin , Norveç , Belçika , Hollanda, Şili, Karadağ, İskoçya, Ekvador, Peru, Macaristan, Fransa, Uruguay, Panama, Fas, Yeni Zelanda, Guatemala, İrlanda, Mali, Tunus gibi birçok ülke tarafından kınandı. Birleşmiş Milletler (BM) olayla ilgili üzüntü duyduklarını belirtirken Rusya Dışişleri Bakanlığı saldırının BM tarafından da kınanmasını istedi.


Rusya Soruşturma Komitesi saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırıyı gerçekleştiren bazı kişilerin yakalandığı ve olayla ilgili incelemelerin sürdürüldüğünü duyurdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Moskova’daki terör saldırısında ölü sayısı 60’ın üzerine çıktı 00:56
Moskova'daki terör saldırısında ölü sayısı 60'ın üzerine çıktı 23.03.2024 | 08:31
SON DAKİKA | Moskova’da terör dehşeti! Silahlı saldırının yeni görüntüleri... 60 Ölü 00:28
SON DAKİKA | Moskova'da terör dehşeti! Silahlı saldırının yeni görüntüleri... 60 Ölü 23.03.2024 | 08:34
Moskova’da konser salonunda saldırıdan yeni görüntüler 00:49
Moskova'da konser salonunda saldırıdan yeni görüntüler 22.03.2024 | 21:39
Moskova’da sliahlı saldırı! 00:29
Moskova'da sliahlı saldırı! 22.03.2024 | 21:37
Hindistan’da işçiler çöken köprünün altında kaldı | Video 01:55
Hindistan’da işçiler çöken köprünün altında kaldı | Video 22.03.2024 | 12:18
Katil İsrail ordusu 4 sivili bombaladı | Video 00:28
Katil İsrail ordusu 4 sivili bombaladı | Video 22.03.2024 | 10:07
AB Liderler Zirvesi’nde Gazze, Ukrayna ve Bosna Hersek konularında tarihi kararlar | Video 09:06
AB Liderler Zirvesi'nde Gazze, Ukrayna ve Bosna Hersek konularında tarihi kararlar | Video 22.03.2024 | 07:38
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail-Hamas arasında ateşkes mümkün | Video 07:28
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "İsrail-Hamas arasında ateşkes mümkün" | Video 22.03.2024 | 06:04
Gazze’de soykırım 167 gündür sürüyor! Can kaybı 31 bin 988’e yükseldi | Video 00:49
Gazze'de soykırım 167 gündür sürüyor! Can kaybı 31 bin 988’e yükseldi | Video 21.03.2024 | 12:53
Pakistan’da Gwadar Limanı’na silahlı saldırı: 8 ölü | Video 00:50
Pakistan’da Gwadar Limanı’na silahlı saldırı: 8 ölü | Video 21.03.2024 | 12:15
Willl Smith Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okuduğunu açıkladı: O kadar açık ki kristal niteliğinde | Video 01:26
Willl Smith Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuduğunu açıkladı: "O kadar açık ki kristal niteliğinde" | Video 21.03.2024 | 11:46
Japonya’daki volkan sualtından yüzeye duman püskürtmeye başladı | Video 00:19
Japonya’daki volkan sualtından yüzeye duman püskürtmeye başladı | Video 20.03.2024 | 13:49
Pakistan’da madende patlama: 12 ölü | Video 01:04
Pakistan'da madende patlama: 12 ölü | Video 20.03.2024 | 11:15
Japonya açıklarında kimyasal madde yüklü tanker alabora oldu | Video 00:42
Japonya açıklarında kimyasal madde yüklü tanker alabora oldu | Video 20.03.2024 | 11:15
İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid’in çığlıkları yürek yaktı! | Video 00:27
İsrail katliama doymuyor: Kimyasal silahla yaralanan 4 yaşındaki Saja Junaid’in çığlıkları yürek yaktı! | Video 20.03.2024 | 09:19
Stoltenberg: Ermenistan ve Azerbaycan savaşın ardından kalıcı bir barışa ulaşma fırsatına sahip | Video 08:34
Stoltenberg: "Ermenistan ve Azerbaycan savaşın ardından kalıcı bir barışa ulaşma fırsatına sahip" | Video 19.03.2024 | 16:10
Tayland’da define avcısı göçük altında kalarak öldü | Video 00:23
Tayland'da define avcısı göçük altında kalarak öldü | Video 19.03.2024 | 13:48
Rusya’da altın madeninde 13 işçi mahsur kaldı | Video 00:18
Rusya’da altın madeninde 13 işçi mahsur kaldı | Video 19.03.2024 | 10:57
Kayıp prenses Kate Middleton ortaya çıktı! Dublör yorumları gecikmedi | Video 00:36
Kayıp prenses Kate Middleton ortaya çıktı! "Dublör" yorumları gecikmedi | Video 19.03.2024 | 08:49
Fransa’da sıcak saatler... Göstericiler karakolu havai fişek yağmuruna tuttu! | Video 00:51
Fransa'da sıcak saatler... Göstericiler karakolu havai fişek yağmuruna tuttu! | Video 18.03.2024 | 09:32

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA