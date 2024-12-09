Muhaliflerin kontrol sağladığı Şam’da sevinç gözyaşları | Video
Suriye’de muhaliflerin Esad rejimini devirmesinin ardından başkent Şam’daki kutlamalar sürerken, Suriyeliler sevinç gözyaşları döktü.
Suriye'de muhaliflerin Esad rejimini devirmesi ülkede büyük sevince neden oldu. Başkent Şam'ın dün ele geçirilmesiyle birlikte muhalif Suriyeliler, kent meydanlarında toplanarak kutlamalara başladı. Büyük coşkunun yaşandığı kentte bugün de devam eden kutlamalarda Suriyeliler sevinçten gözyaşlarını tutamadı.
Emevi meydanındaki kutlamalara katılan Suriyeli bir kadın, Şam'da yaşadığını belirterek, "Allah size güç versin. Allah bize merhamet göstersin. Çok mutluyum. Allah hepimizi korusun. Her şeye şükürler olsun" dedi.
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