Video Dünya Müşteriye yarısı yenmiş hamburger verdiler! Ünlü fast food zincirinde çekilen video herkesi şok etti | Video

Müşteriye yarısı yenmiş hamburger verdiler! Ünlü fast food zincirinde çekilen video herkesi şok etti | Video

Müşteriye yarısı yenmiş hamburger verdiler! Ünlü fast food zincirinde çekilen video herkesi şok etti | Video
07.04.2021 | 16:26

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Sosyal medyada ortaya çıkan bir video izleyen herkesi şok etti. Dünyaca ünlü bir fast food zincirinde çalışan bir kişinin paylaştığı iddia edilen görüntüde yarısı yenmiş hamburger köftesi kasıtlı olarak müşteriye sunuldu.

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