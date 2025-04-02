Video Dünya Myanmar'da bir kişi yerli ve Türk ekipler tarafından 5 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video
Myanmar'da bir kişi yerli ve Türk ekipler tarafından 5 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video

Myanmar'da bir kişi yerli ve Türk ekipler tarafından 5 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video

02.04.2025 | 12:32

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalan 1 kişi, Myanmar itfaiyesi ve Türk arama kurtarma ekibi tarafından enkazdan sağ çıkarıldı.

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Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ülkede büyük yıkıma yol açan depremlerden 5 gün sonra bir kişinin canlı olarak enkazdan çıkarıldığı açıklandı. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Myanmar itfaiyesi ve Türkiye'den gelen kurtarma ekiplerinin gece saatlerinde ülkenin başkenti Naypyidaw'daki bir otelin enkazından 26 yaşındaki bir çalışanı kurtardığı belirtildi. Otel enkazındaki arama çalışmalarının dün yerel saatle 15.00 sıralarında başladığı, otel çalışanının ise 00.30 sıralarında enkazdan çıkarıldığı kaydedildi.

Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 886'ya yükseldiği, yaralı sayısının 4 bin 639 olduğu belirtildi. Açıklamada, en az 373 kişinin ise hala kayıp olduğu aktarıldı.

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