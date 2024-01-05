Video Dünya Namaz sırasında kalp krizi geçiren imam secdede vefat etti | Video
Namaz sırasında kalp krizi geçiren imam secdede vefat etti | Video

Namaz sırasında kalp krizi geçiren imam secdede vefat etti | Video

05.01.2024 | 06:00

Endonezya’daki Al-Ula Camii’nde sabah namazı sırasında imam kalp krizi geçirerek secdede vefat etti. İmamın vefat etmesinin ardından cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti.

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Endonezya'nın Doğu Kalimantan bölgesinde yer alan Balikpapan kentindeki Al-Ula Camii'nde 2 Ocak'ta sabah namazı sırasında cami imamı Andi Syamsul Bahri kalp krizi geçirdi. Bahri, secdede vefat etti. Bahri'nin vefat etmesinin ardından cemaatten bir kişi namazı kıldırmaya devam etti. İmamın kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.
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