Video Dünya NATO: “Finlandiya ve İsveç NATO’ya üyelik başvurusunda bulunursa memnuniyetle karşılanacak” | Video
NATO: “Finlandiya ve İsveç NATO’ya üyelik başvurusunda bulunursa memnuniyetle karşılanacak” | Video

NATO: “Finlandiya ve İsveç NATO’ya üyelik başvurusunda bulunursa memnuniyetle karşılanacak” | Video

28.04.2022 | 14:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

NATO: “Finlandiya ve İsveç NATO’ya üyelik başvurusunda bulunursa memnuniyetle karşılanacak” | Video 04:10
NATO: “Finlandiya ve İsveç NATO’ya üyelik başvurusunda bulunursa memnuniyetle karşılanacak” | Video 28.04.2022 | 14:08
SpaceX’in 4 astronotu taşıyan “Freedom” kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı | Video 05:14
SpaceX'in 4 astronotu taşıyan “Freedom” kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı | Video 28.04.2022 | 11:29
SON DAKİKA! Irak’ta AVM’de patlama | Video 00:31
SON DAKİKA! Irak’ta AVM’de patlama | Video 28.04.2022 | 11:32
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu | Video 04:13
Alman Andreas, Kadir Gecesi’nde Müslüman oldu | Video 28.04.2022 | 10:55
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Ukrayna’ya olan desteğimizi ikiye katlamalıyız | Video 04:29
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: "Ukrayna'ya olan desteğimizi ikiye katlamalıyız" | Video 28.04.2022 | 08:31
Fransa’da Macron’a domatesli saldırı | Video 00:37
Fransa'da Macron'a domatesli saldırı | Video 27.04.2022 | 15:32
ABD’de korkunç kaza! Yarış yapan araç okul otobüsüne çarptı | Video 02:00
ABD'de korkunç kaza! Yarış yapan araç okul otobüsüne çarptı | Video 27.04.2022 | 13:58
İsrail askerlerinden Cenin’e baskın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 03:11
İsrail askerlerinden Cenin'e baskın: 1 ölü, 3 yaralı | Video 27.04.2022 | 13:30
Rusya, ABD ve Avrupa’dan gönderilen silahların bulunduğu depoyu vurdu | Video 01:31
Rusya, ABD ve Avrupa’dan gönderilen silahların bulunduğu depoyu vurdu | Video 27.04.2022 | 13:30
Hindistan’da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü | Video 00:59
Hindistan’da dini törende 11 kişi elektrik akımına kapılarak öldü | Video 27.04.2022 | 12:32
Yeni Delhi’de çöplükte korkutan yangın | Video 02:08
Yeni Delhi’de çöplükte korkutan yangın | Video 27.04.2022 | 12:32
SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video 01:23
SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video 27.04.2022 | 10:38
Meksika’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı | Video 00:49
Meksika’da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı | Video 27.04.2022 | 08:30
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı 01:20
Kiev’de bulunan Rusya-Ukrayna Dostluk Anıtı yıkıldı 27.04.2022 | 08:30
Meksika’da askeri helikopter böyle düştü | Video 00:19
Meksika’da askeri helikopter böyle düştü | Video 27.04.2022 | 08:30
Alec Baldwin’in sette yanlışlıkla öldürdüğü yönetmen Hutchins’in ölmeden önceki son anlarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 03:18
Alec Baldwin'in sette yanlışlıkla öldürdüğü yönetmen Hutchins'in ölmeden önceki son anlarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 26.04.2022 | 12:30
Alec Baldwin’in görüntü yönetmenini öldürdüğü ’Rust’ filminde silah ustası Hannah Gutierrez Reed: Bütün kariyerimi mahvettim’’ | Video 02:58
Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü 'Rust' filminde silah ustası Hannah Gutierrez Reed: "Bütün kariyerimi mahvettim'' | Video 26.04.2022 | 12:15
1 yaşındaki bebeği yangından kurtarmak için balkona tırmanan polis kamerada! 01:29
1 yaşındaki bebeği yangından kurtarmak için balkona tırmanan polis kamerada! 26.04.2022 | 10:52
Çin’de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor | Video 00:32
Çin'de fillerin üç boyutlu görüntüleri ilgi çekiyor | Video 25.04.2022 | 16:23
Rusya, Ukrayna’da 5 tren istasyonunu vurdu | Video 00:21
Rusya, Ukrayna'da 5 tren istasyonunu vurdu | Video 25.04.2022 | 13:14

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine başvurması durumunda memnuniyetle karşılanacaklarını ve sürecin hızlı ilerleyeceğini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nu (AP) ziyaret ederek AP Başkanlar Konferansı'na katıldı. Toplantıda AP Başkanı Roberta Metsola ve 7 siyasi parti grubunun başkanlarıyla bir araya gelen Stoltenberg, Ukrayna'ya verdiği güçlü destekten dolayı parlamentoya övgüde bulunarak, NATO-AB işbirliğinin bu kritik konuda ortak güvenlik için hayati önem taşıdığını söyledi.

Stoltenberg ve Metsola AP Başkanlar Konferansı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg yaptığı açıklamada NATO ve AB'nin Ukrayna ile dayanışma içinde birlikte hareket ettiğini ifade ederek, AB'nin Rusya'ya yönelik uyguladığı güçlü ekonomik yaptırımları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Stoltenberg, NATO müttefiklerinin bugüne kadar Ukrayna'ya en az 8 milyar dolar askeri destek sözü verdiğini ve bunu sağladığını söyledi.


"FİNLANDİYA VE İSVEÇ'E NATO'NUN KOLLARI AÇIK"
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stoltenberg, "NATO üyeliğine başvurmak isteyip istemediklerine elbette Finlandiya ve İsveç karar verecek. Ancak başvurmaya karar verirlerse NATO, Finlandiya ve İsveç'i kolları açık bir şekilde karşılar. Finlandiya ve İsveç bizim en yakın ortaklarımız, onlar güçlü ve olgun demokrasiler, AB üyeleri. Finlandiya ve İsveç ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Silahlı kuvvetlerinin NATO standartlarını karşıladığını, NATO kuvvetleriyle uyumlu olduğunu biliyoruz, birlikte eğitim alıyoruz, birlikte tatbikat yapıyoruz. Ayrıca Finlandiya ve İsveç'le birçok farklı görev ve operasyonda birlikte çalıştık. Bu nedenle başvururlarsa memnuniyetle karşılanacaklar. Ayrıca başvuru sürecinin hızlı olmasını ve resmi süreç tamamlandıktan sonra NATO'ya katılabilmelerini bekliyorum" dedi.

"YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK"
Metsola ise Ukrayna'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın daha fazla askeri desteğe ve daha etkili yardıma da ihtiyaç duyduğunu söyledi. Metsola, "Rusya'ya daha fazla yaptırım çağrısında bulunmaya devam edeceğiz. Mevcut yaptırım paketlerinin daha iyi ve daha etkin bir şekilde uygulanması için çağrıda bulunmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki hafta Strasbourg'da da bunu tartışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA