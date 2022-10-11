NATO'dan flaş açıklama "Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız" | Video

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''Ukrayna'nın topraklarını işgalden kurtarması için askeri desteğimizi artıracağız. NATO çatışmanın parçası değil ama Ukrayna'ya desteğimiz kilit rol oynuyor. Bu savaşı Putin başlattı ve askerlerini Ukrayna'dan çekip savaşı sona erdirmesi gereken o'' açıklamasında bulundu.