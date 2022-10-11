Video Dünya NATO'dan flaş açıklama "Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız" | Video
NATO'dan flaş açıklama

NATO'dan flaş açıklama "Ukrayna'ya desteğimizi artıracağız" | Video

11.10.2022 | 16:25

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ''Ukrayna'nın topraklarını işgalden kurtarması için askeri desteğimizi artıracağız. NATO çatışmanın parçası değil ama Ukrayna'ya desteğimiz kilit rol oynuyor. Bu savaşı Putin başlattı ve askerlerini Ukrayna'dan çekip savaşı sona erdirmesi gereken o'' açıklamasında bulundu.

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