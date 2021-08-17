NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e soru soran Afgan kadın gazeteci gözyaşlarına boğuldu
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Afganistan'dan ABD ile birlikte birliklerini çeken NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg canlı yayında Afganistan ve yeni Taliban yönetimiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Stoltenberg'e soru soran Afgan gazeteci ise o anlara damga vurdu.