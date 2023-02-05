Nehre düşen araçtaki sürücüyü çevredekiler kurtardı | Video 05.02.2023 | 12:01 Çin'in Jiangsu eyaletinin Nantong şehrinde nehre düşen aracın içinde sıkışan sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletine bağlı Nantong şehrinde bir araç nehre düştü. Araç içinde sıkışan sürücü o sırada yoldan geçen iki kişi tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Görüntülerde iki kişinin kayıkla aracın yanına yanaştığı ve arabanın camını kırarak sürücüyü kurtardığı görüldü.