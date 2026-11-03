Nepal'de iki helikopter havada çarpıştı! | Video

03 Kasım 2026 11:15

Nepal'de Everest Dağı yakınlarındaki bir piste aynı anda iniş yapmaya çalışan iki helikopter feci şekilde çarpıştı. Kaza nedeniyle 1 turist yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.