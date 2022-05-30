Video Dünya Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu | Video
Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu | Video

Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu | Video

30.05.2022 | 10:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu | Video 00:41
Nepal’de kaybolan uçağın enkazı bulundu | Video 30.05.2022 | 10:31
Fransa’daki PKK kampından görüntüler yayınlandı | Video 00:25
Fransa'daki PKK kampından görüntüler yayınlandı | Video 30.05.2022 | 11:01
Kudüs’teki Bayrak Yürüyüşü’nde yüzlerce kişi yaralandı | Video 01:45
Kudüs’teki Bayrak Yürüyüşü’nde yüzlerce kişi yaralandı | Video 30.05.2022 | 07:38
Meksika’da çöp alanında yangın | Video 03:49
Meksika’da çöp alanında yangın | Video 30.05.2022 | 07:38
ABD’de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı | Video 01:18
ABD’de boks maçındaki yanlış silahlı saldırı alarmı izdihama neden oldu: 16 yaralı | Video 30.05.2022 | 07:38
Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye’nin yol haritası ne olmalı? 01:46
Google Dijital telif yasasını kabul etti! Türkiye'nin yol haritası ne olmalı? 29.05.2022 | 20:47
Kudüs’te yaşlı kadına biber gazı sıkan İsraillileri, Filistinli gençler böyle durdurdu | Video 00:13
Kudüs'te yaşlı kadına biber gazı sıkan İsraillileri, Filistinli gençler böyle durdurdu | Video 29.05.2022 | 17:09
Fransa’da uçan adam Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı | Video 00:21
Fransa’da "uçan adam" Zapata, 15 metre yüksekten göle çakıldı | Video 29.05.2022 | 16:25
Gazze’de bayrak yürüyüşü protestosu | Video 02:36
Gazze'de "bayrak yürüyüşü" protestosu | Video 29.05.2022 | 08:42
Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü | Video 01:59
Brezilya’da toprak kayması: 33 ölü | Video 29.05.2022 | 08:42
İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar! | Video 02:19
İngiliz polisi alay konusu oldu! Suç oranını azaltmak için bunu da yaptılar! | Video 28.05.2022 | 11:20
Aracın bagajına kilitledi, içeri gaz bombası attı! Brezilya’da polis, şüpheliyi böyle öldürdü | Video 01:39
Aracın bagajına kilitledi, içeri gaz bombası attı! Brezilya'da polis, şüpheliyi böyle öldürdü | Video 27.05.2022 | 13:38
Lavrov: Batı Rusya’ya topyekun savaş ilan etti | Video 04:27
Lavrov: "Batı Rusya'ya topyekun savaş ilan etti" | Video 27.05.2022 | 13:25
Ukrayna’nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı | Video 00:10
Ukrayna'nın Mariupol kentinde 70 sivilin cesedine ulaşıldı | Video 27.05.2022 | 13:12
Hindistan’da otobüs kazası: 16 yaralı | Video 00:19
Hindistan'da otobüs kazası: 16 yaralı | Video 27.05.2022 | 11:40
ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı | Video 02:42
ABD’deki okul katliamında yeni görüntüler! Polise tepki yağdı | Video 27.05.2022 | 09:41
Almanya Başbakanı Scholz: “Putin bu savaşı kazanmamalı” | Video 08:44
Almanya Başbakanı Scholz: “Putin bu savaşı kazanmamalı” | Video 26.05.2022 | 15:03
Rusya, kontrolü ele geçirdiği kentlerde mobil ekranlar kurmaya başladı | Video 01:10
Rusya, kontrolü ele geçirdiği kentlerde mobil ekranlar kurmaya başladı | Video 26.05.2022 | 13:56
İran’da çöken binada ölü sayısı 18’e yükseldi | Video 02:18
İran'da çöken binada ölü sayısı 18'e yükseldi | Video 26.05.2022 | 13:17
Filipinler’de otobüste EYP patladı: 2 yaralı | Video 00:16
Filipinler’de otobüste EYP patladı: 2 yaralı | Video 26.05.2022 | 13:17

Nepal’de içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın kaybolmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Nepal'de dün Tara Air'e ait bir uçağın havalanmasından kısa bir süre sonra kule ile irtibatının kesilmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında uçağın enkazına ve 14 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Nepal Ordu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, içinde 22 kişinin bulunduğu uçağın Nepal'in kuzeyindeki Mustang bölgesine düştüğü belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLMİŞTİ
Kötü hava koşulları nedeniyle dün ara verilen arama kurtarma çalışmalarının bugün yeniden başlamasının ardından Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Tek Raj Sitaula, "Diğer kişiler için arama çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Kaza sonrası hayatta kalan kişilerin olup olmadığı bilinmiyor.

Nepal'in turist kenti Pokhara'dan ülkenin batısındaki Jomsom kasabasına giden uçağın kaybolduğu açıklanmıştı. Uçaktaki 22 kişiden 4'ünün Hindistan, 2'sinin Alman ve 16'sının Nepal vatandaşı olduğu duyurulmuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA