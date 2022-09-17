Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü | Video

Nepal'in Sudurpashchim eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'in Sudurpashchim eyaletinin Accham bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından bölgede sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ilk yardım ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yetkililer, selde 17 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 6 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Polis Müfettişi Bhola Bahadur Rawal, Bhimdutta Otoyolu'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığını söyledi.