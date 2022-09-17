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OTOMATİK OYNAT
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Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü | Video 17.09.2022 | 20:56
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01:30
Azerbaycan askerleri yaralanan Ermeni askere ilk yardımda bulundu | Video 16.09.2022 | 15:39
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SON DAKİKA! Çin’de telekomünikasyon binası alev alev yandı | Video 16.09.2022 | 14:49
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Japonların geliştirdiği uçan bisiklet ABD'de görücüye çıktı | Video 16.09.2022 | 14:48
00:44
Hindistan'da iki bina çöktü: 12 ölü | Video 16.09.2022 | 11:56
01:30
İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video 16.09.2022 | 11:56
00:44
Hindistan'da iki bina çöktü: 12 ölü | Video 16.09.2022 | 11:38
01:30
İtalya’da fırtına: 7 ölü | Video 16.09.2022 | 11:28
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Meksika’da üniversite kampüsüne ayı girdi | Video 15.09.2022 | 23:08
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Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait askeri birliği yok etti | Video 15.09.2022 | 21:23
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Azerbaycan: "400 Ermeni askeri öldürüldü" | Video 15.09.2022 | 18:37
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Kraliçe Elizabeth'in naaşı başında bekleyen asker bayıldı | Video 15.09.2022 | 12:41
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Zelenskiy, Kiev'de trafik kazası geçirdi | Video 15.09.2022 | 10:29
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Ürdün'de çöken binada can kaybı sayısı 9’a yükseldi | Video 14.09.2022 | 23:16
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Ermenistan'da Paşinyan karşıtları sokağa indi | Video 14.09.2022 | 22:02
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Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı Westminster Hall'e getirildi | Video 14.09.2022 | 17:57
Nepal'in Sudurpashchim eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti.