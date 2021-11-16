Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:41
Nepal’de yangın: 20 ev küle döndü | Video 16.11.2021 | 11:07
03:10
Japonya’da patlayan su altı volkanı deniz yaşamını tehdit ediyor | Video 16.11.2021 | 10:27
02:54
00:44
Yaşlıların çöpten yiyecek toplama görüntüleri Rusya'yı ayağa kaldırdı 15.11.2021 | 13:16
00:31
Dünyanın ilk "Tren-büs"ü Japonya'da hizmete giriyor 15.11.2021 | 09:42
02:30
01:29
İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem | Video 14.11.2021 | 16:24
01:45
İran’da 6.4 büyüklüğünde deprem! 14.11.2021 | 16:05
01:17
Çin’deki sarp kayalıklarda çöp toplama etkinliği | Video 14.11.2021 | 13:17
01:00
Bulgaristan’da halk sandık başına gitti | Video 14.11.2021 | 12:37
00:44
00:40
Fransa'da UFO paniği! Farklı birçok şehirden görüldü | Video 14.11.2021 | 11:39
01:35
Aşkı prensesliğe tercih eden Mako Japonya’dan ayrıldı | Video 14.11.2021 | 09:55
02:14
01:06
05:43
02:41
01:12
Google'a 2 milyar euroluk darbe! AB mahkemesi cezayı onadı | Video 11.11.2021 | 15:51
02:32
Ermenistan’da muhalefet hükümet binasına girmeye çalıştı | Video 11.11.2021 | 12:53
00:39
ABD'de 3 astronot Elon Musk'ın Space X Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi 11.11.2021 | 10:33
Nepal’in Mugu bölgesinde bulunan bir köyde çıkan yangında 20 ev küle döndü.
Nepal'in batısında bulunan Mugu bölgesinde gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yetkililer, yangında köyde bulunan 20 evin küle döndüğünü açıkladı. Bölge yetkilisi Rom Bahadur Mahat konuya ilişkin açıklamasında, Güvenlik güçlerinin sabahın erken saatlerine kadar yangını söndürmeye çalıştığını ve sonunda yangının kontrol altına alındığını söyledi. Yangının gaz lambasından çıkmış olabileceği öğrenildi.
Yangında can kaybı yaşanmadı.