Video Dünya Netanyahu: "Yapacağınız herhangi bir tırmanış, tarafımızdan ezici bir yanıtla karşılanacak" | Video
Netanyahu:

Netanyahu: "Yapacağınız herhangi bir tırmanış, tarafımızdan ezici bir yanıtla karşılanacak" | Video

10.05.2023 | 08:50

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gece saatlerinde Gazze Şeridi’ne düzenlenen hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "Sizin tarafınızdan yapılacak herhangi bir tırmanış, bizim tarafımızdan ezici bir yanıtla karşılanacaktır” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in gece saatlerinden Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Gece düzenlenen hava saldırılarından övgüyle bahseden Netanyahu, İsrail'in düzenlediği saldırılarda sivillere zarar vermemek için her şeyi yaptığını iddia ederek, "Bizimle onlar arasındaki fark bu" dedi. Netanyahu, "Sizin tarafınızdan yapılacak herhangi bir tırmanış, bizim tarafımızdan ezici bir yanıtla karşılanacaktır" dedi.

"OPERASYONLAR HENÜZ BİTMEDİ"
Netanyahu'nun ardından konuşan Gallant, "operasyonların henüz bitmediğini" belirterek, "Güvenlik teşkilatı her türlü senaryoya hazır" ifadelerini kullandı. Gallant, operasyonun "tüm hedeflerine" ulaştığını açıklayarak, "Gazze'deki İslami Cihad liderliği öldürüldü" dedi.

"OPERASYONLAR GEREKTİĞİ KADAR GENİŞLEYECEK"
Genelkurmay Başkanı Halevi ise yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik saldırıların bir süredir devam ettiğini aktararak, ordunun saldırı için en iyi zamanı beklediğini açıkladı. Operasyonların gerektiği kadar genişleteceğini vurgulayan Halevi, hedeflerin yerleşim yerlerinde saklandığını, İsrail'in operasyonlar sırasında sivillerine zarar vermemek için her türlü çabayı gösterdiğini savundu.

İSRAİL SALDIRILARINDA 13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli de yaralanmıştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda İslami Cihad Hareketi'nin komutanlarından olan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kudüs Tugayları'nda görev yapan Khalil Bahitini'nin, aynı hareketin Batı Şeria'daki misilleme operasyonlarını yöneten sözcüsü Tarık Ezzaldin'in ve hareketin askeri konsey sekreteri Cihad Ghanem'in öldürüldüğü ifade edilmişti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tunus’ta sinagog yakınında silahlı saldırı: 4 ölü | Video 03:21
Tunus’ta sinagog yakınında silahlı saldırı: 4 ölü | Video 10.05.2023 | 10:24
Netanyahu: Yapacağınız herhangi bir tırmanış, tarafımızdan ezici bir yanıtla karşılanacak | Video 03:11
Netanyahu: "Yapacağınız herhangi bir tırmanış, tarafımızdan ezici bir yanıtla karşılanacak" | Video 10.05.2023 | 08:50
İtalyan öğrencilerden “çadırlı” kira protestosu | Video 02:38
İtalyan öğrencilerden “çadırlı” kira protestosu | Video 09.05.2023 | 21:19
Pakistan’da Imran Khan’ın tutuklanması protesto edildi | Video 01:56
Pakistan’da Imran Khan’ın tutuklanması protesto edildi | Video 09.05.2023 | 16:06
Wagner: Askerlerimiz Bakhmut’tan çekilirse Ukrayna, Rostov’a kadar ilerler” | Video 04:56
Wagner: "Askerlerimiz Bakhmut’tan çekilirse Ukrayna, Rostov'a kadar ilerler” | Video 09.05.2023 | 16:07
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han’a tutuklama | Video 01:27
Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a tutuklama | Video 09.05.2023 | 14:21
Rusya’da Zafer Bayramı gövde gösterisiyle kutlandı | Video 05:53
Rusya'da Zafer Bayramı gövde gösterisiyle kutlandı | Video 09.05.2023 | 13:39
Meksika’da yanlış deprem alarmı halkı sokağa döktü | Video 01:43
Meksika’da yanlış deprem alarmı halkı sokağa döktü | Video 09.05.2023 | 13:28
Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü | Video 00:38
Hindistan’da otobüs köprüden uçtu: 22 ölü | Video 09.05.2023 | 11:47
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric kaydırakta sıkıştı | Video 00:38
Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric kaydırakta sıkıştı | Video 09.05.2023 | 11:47
İsrail Gazze’ye hava saldırısı: 13 Filistinli öldü | Video 02:11
İsrail Gazze’ye hava saldırısı: 13 Filistinli öldü | Video 09.05.2023 | 10:26
The Economist dergisinin Erdoğan düşmanlığı | Video 02:08
The Economist dergisinin Erdoğan düşmanlığı | Video 09.05.2023 | 09:34
Japonya’daki tren istasyonunda korkutan patlama: 1 yaralı | Video 01:12
Japonya’daki tren istasyonunda korkutan patlama: 1 yaralı | Video 08.05.2023 | 14:08
Japonya’da nehirdeki set çöktü, ev ve araçlar sular altında kaldı! | Video 00:38
Japonya'da nehirdeki set çöktü, ev ve araçlar sular altında kaldı! | Video 08.05.2023 | 10:54
PKK terör destekçilerinden seçime yeni müdahale! Oyların sayılmasına engel olmaya çalıştılar... | Video 01:03
PKK terör destekçilerinden seçime yeni müdahale! Oyların sayılmasına engel olmaya çalıştılar... | Video 08.05.2023 | 10:29
ABD’de araç otobüs durağına daldı: Ölüler ve yaralılar var! | Video 03:24
ABD’de araç otobüs durağına daldı: Ölüler ve yaralılar var! | Video 08.05.2023 | 08:44
Hindistan’da tekne faciası: 16 ölü | Video 00:55
Hindistan’da tekne faciası: 16 ölü | Video 08.05.2023 | 08:44
Londra’daki monarşi karşıtı eylemde 52 gözaltı | Video 00:38
Londra’daki monarşi karşıtı eylemde 52 gözaltı | Video 07.05.2023 | 15:16
Kanada’da orman yangınları 110 farklı noktada devam ediyor | Video 01:08
Kanada’da orman yangınları 110 farklı noktada devam ediyor | Video 07.05.2023 | 13:11
Bir aydır hastanede yatan Berlusconi’den ilk mesaj | Video 08:03
Bir aydır hastanede yatan Berlusconi’den ilk mesaj | Video 07.05.2023 | 12:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA