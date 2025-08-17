Video Dünya New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video
New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video

New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video

17.08.2025 | 10:44

ABD’nin New York kentinde on binlerce kişi, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek için sokaklara çıkarak, bölgedeki açlığa son verilmesi, insani yardımların önünün açılması ve acil ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Protestolara bir dönem tutuklu bulunan Filistinli aktivist ve eski Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmoud Khalil de katıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD'nin New York kentinde Filistin destekçisi on binlerce kişi İsrail'i protesto etmek için sokaklara çıktı. Şehrin Manhattan bölgesindeki tarihi halk kütüphanesi önünde toplanan ABD'liler, ellerinde pankartlarla geniş katılımlı bir protesto düzenledi. Kalabalığın ön saflarında, bir dönem tutuklu bulunan Filistinli aktivist ve eski Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmoud Khalil yer aldı. ABD basının yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte Khalil'in kortejin önünde bulunması dikkatleri çekti.

"ÖZGÜR GAZZE, ÖZGÜR FİLİSTİN"
Protestocular, "İşgale son, açlığa son, özgür Gazze, özgür Filistin, nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganları eşliğinde yürüyüşe geçerken, taşıdıkları pankartlarda özellikle Gazze'deki açlığın sona erdirilmesi ve acil ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Kalabalık, ABD hükümeti ile İsrail'e karşı da tepkisini dile getirerek Washington yönetiminden Gazze'deki insani krize kayıtsız kalmamasını talep etti.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Protesto sırasında New York Polis Departmanı (NYPD), yüzlerce polis memurunu görevlendirerek bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Manhattan ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşanırken, yürüyüş boyunca herhangi bir taşkınlık ya da şiddet olayı yaşanmadı. Protestocular, güvenlik güçlerinin gözetiminde barışçıl bir şekilde dağıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video 02:03
New York’ta on binlerce kişilik İsrail protestosu | Video 17.08.2025 | 10:44
İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü | Video 09:51
İspanya 14 farklı noktada orman yangını: 7 ölü | Video 17.08.2025 | 08:37
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber’de: Türkiye hükümeti ve Erdoğan’a önem veriyoruz | Video 12:36
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hatibzade A Haber'de: "Türkiye hükümeti ve Erdoğan'a önem veriyoruz" | Video 15.08.2025 | 12:52
İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir, Filistinli direnişçi Bergusi’yi böyle tehdit etti | Video 00:13
İsrailli bakan Itamar Ben-Gvir, Filistinli direnişçi Bergusi'yi böyle tehdit etti | Video 15.08.2025 | 12:38
Ukrayna’dan Rus petrol rafinerisine saldırı | Video 00:54
Ukrayna'dan Rus petrol rafinerisine saldırı | Video 15.08.2025 | 11:56
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria’daki Filistin köylerine saldırdı: Çok sayıda Filistinli yaralandı | Video 00:16
İsrailli yerleşimciler Batı Şeria'daki Filistin köylerine saldırdı: Çok sayıda Filistinli yaralandı | Video 15.08.2025 | 08:38
İdlib’de patlama: 4 ölü, 5 yaralı | Video 00:21
İdlib'de patlama: 4 ölü, 5 yaralı | Video 14.08.2025 | 16:26
Putin: ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çabalar sarf ediyor | Video 01:21
Putin: "ABD, Ukrayna krizinin çözümü için samimi çabalar sarf ediyor" | Video 14.08.2025 | 16:11
Ukrayna’dan Rostov ve Volgograd’a İHA saldırısı | Video 00:58
Ukrayna'dan Rostov ve Volgograd'a İHA saldırısı | Video 14.08.2025 | 13:54
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 00:13
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 14.08.2025 | 10:52
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 00:13
Perseid meteor yağmuru Japonya’da gözlendi | Video 14.08.2025 | 10:52
Pakistan’da bağımsızlık günü kutlamalarında havaya ateş açıldı: 3 ölü | Video 05:39
Pakistan’da bağımsızlık günü kutlamalarında havaya ateş açıldı: 3 ölü | Video 14.08.2025 | 10:41
Yunanistan’da orman yangınları yerleşim yerine sıçradı | Video 03:05
Yunanistan'da orman yangınları yerleşim yerine sıçradı | Video 13.08.2025 | 16:35
ABD’de yıldırımın isabet ettiği etti trafo patladı! O anlar kamerada | Video 00:08
ABD'de yıldırımın isabet ettiği etti trafo patladı! O anlar kamerada | Video 13.08.2025 | 13:57
Karadağ’da orman yangınına müdahale eden su tankeri devrildi: 1 ölü | Video 00:47
Karadağ'da orman yangınına müdahale eden su tankeri devrildi: 1 ölü | Video 13.08.2025 | 12:37
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya, Ukrayna’daki savaşı kazandı | Video 03:19
Macaristan Başbakanı Orban: "Rusya, Ukrayna'daki savaşı kazandı" | Video 13.08.2025 | 12:37
Arnavutluk’ta orman yangını: 1 ölü, 8 yaralı | Video 00:47
Arnavutluk'ta orman yangını: 1 ölü, 8 yaralı | Video 13.08.2025 | 12:37
Japonya’da sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 kayıp! | Video 02:29
Japonya’da sel ve toprak kayması: 3 ölü, 4 kayıp! | Video 13.08.2025 | 10:52
Bayraktar TB2 SİHA’ları Arnavutluk’ta kundaklama anını tespit etti | Video 02:32
Bayraktar TB2 SİHA’ları Arnavutluk’ta "kundaklama" anını tespit etti | Video 12.08.2025 | 16:12
Çin donanma gemisi ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı | Video 00:44
Çin donanma gemisi ile sahil güvenlik gemisi çarpıştı | Video 12.08.2025 | 15:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY