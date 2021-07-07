Video Dünya New York'ta silahlı saldırı olaylarının artması üzerine acil durum ilan edildi | Video

New York'ta silahlı saldırı olaylarının artması üzerine acil durum ilan edildi | Video

New York'ta silahlı saldırı olaylarının artması üzerine acil durum ilan edildi | Video
07.07.2021 | 12:57

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ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı hafta sonu en az 150 kişinin silahlı saldırılarda hayatını kaybetmesinin ardından New York eyaletinde acil durum ilan edildi. New York Valisi Andrew Cuomo, "New York'ta silahlı şiddet 2020'ye kıyasla 2021'in ilk 6 ayında yüzde 38 arttı" dedi.

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ABD'de 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarının yapıldığı 3 günlük hafta sonu tatilinde en az 150 kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi üzerine New York yönetimi harekete geçti. New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet genelindeki silahlı şiddet olaylarının artması nedeniyle acil durum ilan etti. New York, bu konuda "acil durum" olarak ilan eden ilk eyalet oldu. Vali Cuomo yaptığı açıklamada, "Bu eyalet çapında bir sorundur ve acil bir durumdur. Eyalet halkının bunu anlamasını ve acil duruma olduğu gibi tepki vermelerini istiyorum" diye konuştu. Cuomo ayrıca, Silahlı Şiddeti Önleme Ofisi'nin kurulduğunu duyurdu.

"2020'YE KIYASLA 2021'İN İLK 6 AYINDA NEW YORK'TA SİLAHLI SALDIRILAR YÜZDE 38 ARTTI"
Vali Cuomo, "Silahlı şiddetin maliyeti, her yıl sağlık hizmetleri/toplumsal maliyetlerde 280 milyar doları aşıyor. 4 Temmuz kutlamalarının yapıldığı hafta sonunda Buffalo'da 14, Syracuse'da 5, Long Island'da 3, Utica'da 2 ve Rochester'da 1 kişi vuruldu. Yalnızca 4 Temmuz hafta sonunda New York kentinde 26 kişi vuruldu. New York'ta silahlı şiddet 2020'ye kıyasla 2021'in ilk 6 ayında yüzde 38 arttı" dedi.

Söz konusu acil durum ilanında silahlı şiddet olayları "halk sağlığı krizi" olarak ele alınırken, ilan şiddet krizini yönetmek ve şiddet oranını azaltmak için kısa vadeli çözümler ile şiddet döngüsünü kırmak için toplum temelli müdahale ve önleme stratejilerine odaklanan uzun vadeli çözümleri içeriyor. Acil durum ilanı ayrıca risk altındaki gençleri yaz döneminde iş fırsatlarına dahil eden programları, gençleri sokaklardan uzaklaştırmak için faaliyet programları da dahil olmak üzere müdahale ve önleme programlarına 138.7 milyon dolar tutarında yatırım yapılmasını içerirken, devam eden silahlı şiddeti önleme programlarını da destekliyor.

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