New York'ta sinagogların altında gizli tünellerden "kirli yataklar" çıkartıldı | Video

New York'ta dünyanın en büyük Yahudi cemaati olan Çabad Cemaatine ait Sinagog'un altında bölmelere ayrılmış gizli bir tünel bulundu. Tünel, komşu binalarda yaşayanların yerin altından gelen sesleri polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Olay yerine gelen polisler ile yahudiler arasında arbede çıktı. Tünelin duvarları yıkılıp içeride bulunanlar gözaltına alındı. Tünelin içinden çıkan kirli yataklar Epstein davasıyla dünyayı sarsan "Pedofili" iddialarını güçlendirdi.