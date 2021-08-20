New York'ta UFO ortaya çıktı! Siyah UFO, görenleri korkuttu | Video

Yıllardır tartışma konusu olan UFO'lar son aylarda gündeme damga vurdu. Pentagon'un raporu, bazı yetkili isimlerden gelen açıklamalar ve artan UFO ihbarları manşetlere taşındı. Komplo teorisyenleri, gerçeklerin saklanamadığını belirtiyor. Bu olaylar konuşulurken, New York, Manhattan'da siyah bir UFO görüldü. Görgü tanıkları, sözde UFO'nun belirli bir süre havada sabit kaldığını ve sonra bulutların arasında kaybolduğunu söyledi.

Yıllardır tartışma konusu olan UFO'lar son aylarda gündeme damga vurdu. Pentagon'un raporu, bazı yetkili isimlerden gelen açıklamalar ve artan UFO ihbarları manşetlere taşındı. Komplo teorisyenleri, gerçeklerin saklanamadığını belirtiyor. Bu olaylar konuşulurken, New York, Manhattan'da siyah bir UFO görüldü. Görgü tanıkları, sözde UFO'nun belirli bir süre havada sabit kaldığını ve sonra bulutların arasında kaybolduğunu söyledi.