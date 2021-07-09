Video Dünya New York'u sel vurdu, metro istasyonlarında su seviyesi yolcuların beline ulaştı | Video

New York'u sel vurdu, metro istasyonlarında su seviyesi yolcuların beline ulaştı | Video

New York'u sel vurdu, metro istasyonlarında su seviyesi yolcuların beline ulaştı | Video
09.07.2021 | 15:21

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ABD'de Elsa tropikal fırtınasının vurduğu New York kentinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Manhattan metrosunu basan selde su seviyesi yolcuların beline kadar ulaştı. Bazıları ise çareyi çöp torbayı giymekte buldu.

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Elsa tropikal fırtınası, ABD'de etkisini sürdürüyor. New York'ta etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Otoyollar, sokaklar, alt geçitler ve metro istasyonları su altında kalırken, hayat durma noktasına geldi. Manhattan metrosunda su seviyesi yolcuların beline kadar ulaştı. Bir yolcu çareyi çöp torbası giymekte buldu. Kent genelindeki istasyonların tavanından akan sular da yolculara geçit vermezken, yetkililer "istasyonlara girmeyin" uyarısında bulundu.

NEW JERSEY'DE DE ŞİDDETLİ FIRTINA ETKİLİ OLDU
New Jersey eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ağaçları ve elektrik hatlarını devirdi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, fırtınanın etraftaki eşyaları savurduğu görüldü. Eyaletin bazı noktalarında da dolu yağdığı kameraya yansıdı.

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