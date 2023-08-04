Video Dünya Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım | Video
Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım | Video

Nijer’den 4 büyükelçiliğe yaptırım | Video

04.08.2023 | 12:28

Nijer’de cunta sözcüsü Albay Amadou Abdramane, ABD, Fransa, Nijerya ve Togo büyükelçilerinin görevlerine son verildiğini açıklarken, Fransa ile Nijer arasındaki 5 iş birliği anlaşmasının da feshedildiği duyuruldu.

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Nijer'de darbenin ardından yabancı ülkelerle diplomatik kriz yaşanıyor. Ülkedeki cunta yönetimi, devrik lider Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un geri getirilmesi için uluslararası baskı yapan 4 ülkeye yaptırım uyguladı. Cunta sözcüsü Albay Amadou Abdramane, devlet kanalında yaptığı açıklamada, "Nijer'in Fransa, Nijerya, Togo ve ABD'deki olağanüstü ve tam yetkili büyükelçilerinin görevlerine son verildi" ifadelerini kullandı.

NİJER-FRANSA GERGİNLİĞİ SÜRÜYOR
Nijer'de cunta yönetimi, Afrika'nın Sahel bölgesinde aşırıcılıkla savaşmak için bin 500 askeri bulunan Fransa ile olan 5 askeri iş birliği anlaşmasını feshettiğini açıkladı. Bu kararın, çoğu Nijer'de konuşlanmış Fransız birliklerini kovan Mali ve Burkina Faso'nun cunta yönetimlerinin kararıyla benzerlik göstermesi dikkat çekti.

ABD BAŞKANI BİDEN'DAN BAĞIMSIZLIK AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Joe Biden dün Nijer'in bağımsızlığının 63'üncü yıl dönümünü kutladığı mesajında, ABD'nin Nijer halkı ve sivil yönetiminin yanında olduğunu belirterek, "Nijer halkının liderlerini seçme hakkı var. Özgür ve adil seçimlerle iradelerini gösterdiler ve bu karara saygı duyulmalıdır" dedi. Demokratik değerler, anayasalar düzen, adalet ve barışçıl toplanma hakkının ABD ve Nijer arasındaki ortaklık için esas olduğunu belirten Biden, "Başkan Mohamed Bazoum ve ailesinin derhal serbest bırakılmasını ve Nijer'in güçlüklerle kazanılmış demokrasisinin korunması çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

NİJER'DEKİ DARBE
Nijer'in devrik lideri Devlet Başkanı Muhammed Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, sonrasında Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Abdramane, anayasanın feshedildiğini, tüm kurumların askıya alındığını ve ülkenin sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı. Askeri darbenin ardından geçiş hükümeti kurulmuş, darbeye liderlik eden 62 yaşındaki Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani olarak da bilinen Abdourahmane Tchiani, "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi"nin başkanı olmuştu. Nijer'de 1960'ta Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana 4 darbe yaşandı.

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