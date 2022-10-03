Video Dünya Nijerya Devlet Başkanı adayı Tinubu, sağlıklı olduğunu göstermek için spor yaptı | Video
Nijerya Devlet Başkanı adayı Tinubu, sağlıklı olduğunu göstermek için spor yaptı | Video

Nijerya Devlet Başkanı adayı Tinubu, sağlıklı olduğunu göstermek için spor yaptı | Video

03.10.2022 | 13:23

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Nijerya’da 70 yaşındaki Devlet Başkanı adayı Bola Ahmed Tinubu, sağlık durumuyla ilgili söylentileri yalanlamak için spor yaptığı bir video paylaştı.

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Nijerya'da Şubat 2023'te yapılması planlanan seçim öncesi çalışmalar başladı. İktidar partisi Tüm İlericiler Kongresi'nin (APC) Devlet Başkanı adayı 70 yaşındaki Bola Ahmed Tinubu, başkanlık yarışından çekildiğine ilişkin iddialara ve sağlık durumuyla ilgili olumsuz söylentilere ilginç bir şekilde yanıt verdi. Tinubu, sağlıklı olduğunu kanıtlamak için bisikletle egzersiz yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Tinubu paylaşımında, "Birçok kişi öldüğümü söyledi, diğerleri başkanlık yarışından çekildiğimi iddia ediyor. Gerçek şu, güçlüyüm, sağlıklıyım ve ilk günden itibaren Nijeryalılara hizmet etmeye hazırım" dedi.

Bola Tinubu, geçtiğimiz yıl dizindeki bir rahatsızlık nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da 3 ay tedavi görmüştü. Tinubu'nun seçimdeki ana rakibi 75 yaşındaki Atiku Abubakar'ın da sağlık sorunlarıyla ilgili iddialar ortaya atılmış, Abubakar çıkan iddiaları yalanlamıştı.

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